Más de 2.100 autónomos han solicitado ya las ayudas contra la despoblación a tres días de cerrar el plazo. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha recibido más de 2.100 solicitudes para la nueva línea de ayudas dirigida a personas trabajadoras autónomas de los concejos en riesgo de despoblamiento, a tres días de que finalice el plazo de presentación. La convocatoria, dotada con tres millones de euros, ofrece apoyos de entre 1.200 y 2.600 euros para reforzar la actividad económica y contribuir a fijar población en las zonas con mayores dificultades demográficas.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha visitado este miércoles Aller junto con el alcalde, Juan Carlos Iglesias, para presentar esta línea de apoyo al trabajo autónomo y conocer las necesidades y propuestas del tejido económico local.

Aller forma parte de los 23 concejos declarados en riesgo de despoblamiento conforme a los criterios establecidos en la Ley de Impulso Demográfico. Desde 2019 ha perdido cerca de 600 habitantes, aunque la evolución más reciente ha reflejado una moderación del descenso poblacional. Este año recibirá cerca de 30.000 euros del Fondo Municipal de Riesgo de Despoblamiento para iniciativas vinculadas a su estrategia demográfica y a la mejora de la calidad de vida.

Durante el encuentro, Llamedo ha destacado que la participación registrada evidencia la utilidad de una convocatoria dirigida a favorecer el dinamismo económico del medio rural. La cuantía de las ayudas se determina mediante un sistema de puntuación que tiene en cuenta factores como la edad de la persona solicitante, ser mujer autónoma y la creación de empleo.

La vicepresidenta ha enmarcado estas ayudas en la estrategia del Gobierno de Asturias para afrontar el reto demográfico mediante medidas de apoyo a la actividad económica, el empleo y la mejora de los servicios en los municipios con mayores dificultades poblacionales.

Entre las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico se encuentran los programas Erasmus Rural, las ayudas Leader y los tiques rural y asalariado, orientados a favorecer nuevos proyectos empresariales y la creación de empleo en el medio rural.

RECUPERACIÓN TURÍSTICA DE LA MINA DE LA SEÑORA

Durante su visita a Aller, Llamedo también ha conocido el resultado de las actuaciones ejecutadas en la mina de la Señora a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Montaña Central. Los trabajos han permitido recuperar antiguos espacios del yacimiento para uso turístico y rehabilitar una edificación vinculada a la actividad extractiva como centro de recepción de visitantes y centro BTT.

Las actuaciones han movilizado 728.373 euros de fondos europeos Next Generation en Aller y forman parte de la estrategia para convertir el patrimonio industrial minero en un recurso capaz de generar actividad económica y oportunidades en el concejo.

Esta inversión se complementa con el plan Destino Turístico Rural Valles de Aller, dotado con 2,5 millones de euros para actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización, la puesta en valor del patrimonio y la promoción de los recursos naturales y culturales del municipio.

En conjunto, las tres administraciones han destinado más de 3,3 millones de euros a la mejora del destino turístico de Aller mediante distintas herramientas de financiación y promoción.