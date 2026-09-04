Más de 300 agricultores asturianos percibirán ayudas de 209.505 euros para la compra de fertilizantes

Archivo - AVA-ASAJA pide al Gobierno ampliar el plazo de solicitud de las ayudas de fertilizantes - AVA-ASAJA - Archivo

El segundo listado de potenciales beneficiarios se publicará próximamente

OVIEDO/MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 249.376 agricultores percibirán desde este viernes ayudas por valor de 494,57 millones de euros para la compra de fertilizantes ante la fuerte subida del precio. En Asturias, serán 337 los agricultores beneficiarios, con ayudas que ascienden a 209.505 euros.

En concreto, éste es el primer listado de beneficiarios de esta ayuda que podrán consultar las cuantías de la subvención en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), mientras que el segundo listado de potenciales beneficiarios está previsto que se publique próximamente.

Agricultura inicia el pago de esta ayuda extraordinaria que está recogida en el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores por la subida del precio de este insumo.

De esta forma, los beneficiarios percibirán una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

Agricultura ha recordado que los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias.

El objetivo de esta medida es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.