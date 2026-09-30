Más bonito vendido este año en Avilés pero mayores costes para los profesionales

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, ha informado de que la lonja ha alcanzado más de un 1,64 millones de kilos de bonito vendidos en las instalaciones lo que hace que sea el segundo mejor registro histórico de kilogramos vendidos en un año.

Muñoz ha precisado que en la Rula de Avilés "solo en dos ocasiones previas se habían superado el millón seiscientos mil kilos, que había sido en el año 2019 y en el año 2025, en el que fue un año excepcional que pasamos de los dos millones de kilos".

A pesar de estos resultados positivos en volumen, el gerente ha subrayado que para la flota ha sido un mal año, sobre todo por la rentabilidad que han tenido, ya que han tenido que hacer frente a costes más altos.

Las dificultades económicas de los armadores han estado motivadas, según ha explicado Muñoz, por "los costes asociados, principalmente el coste del gasóleo".

No obstante, ha destacado que "un mayor número de embarcaciones han confiado en nosotros para vender el pescado, bien por la calidad de los servicios y la velocidad que prestamos y también por el precio que llegamos a tener en nuestras ventas".

El responsable de la lonja ha señalado además que "cada año son más frecuentes también los barcos de otro tipo que vienen a descargar aquí en nuestras instalaciones", lo que refleja una diversificación de la actividad en el puerto avilesino.