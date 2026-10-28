Medio Rural destina 1,7 millones a ocho proyectos del plan 'Saborea el Paraíso'

Marcelino Marcos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria de Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha recibido a responsables de los ocho proyectos de cooperación incluidos en el plan Saborea el Paraíso, que cuenta con una financiación de 1.706.562 euros para impulsar la promoción y comercialización de productos agroalimentarios asturianos amparados por figuras de calidad diferenciada.

La resolución de estas ayudas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), permitirá desarrollar durante este año y el próximo campañas y actividades dirigidas a mejorar el conocimiento de estos productos, ampliar su presencia en los mercados y acercarlos a nuevos consumidores.

Durante el encuentro, el consejero ha destacado la importancia de respaldar iniciativas que contribuyan a dar visibilidad a la calidad y singularidad de las producciones asturianas, reforzar su competitividad y favorecer nuevas oportunidades para el sector agroalimentario. El apoyo a estos alimentos supone también respaldar el trabajo de las personas productoras y la actividad económica del medio rural. Los ocho proyectos, que movilizan 2,6 millones, abarcan diferentes producciones de calidad del Principado.