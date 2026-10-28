Medio Rural destina 250.000 euros a 22 agrupaciones ganaderas para reforzar la sanidad animal

Veterinarios en una ganadería de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 250.000 euros en ayudas a 22 agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG). La resolución se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la convocatoria beneficia a 22 organizaciones, 20 del sector vacuno, una de producción apícola y otra de producción acuícola. En conjunto, estas entidades agrupan a 1.989 explotaciones que representan a 117.977 unidades de ganado mayor y 57 veterinarios.

Las subvenciones, financiadas con fondos propios del Principado, compensan los gastos derivados de las actuaciones de prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades animales incluidas en los programas sanitarios de las ADSG, con el fin de mejorar el estado sanitario de las explotaciones.

Las agrupaciones permiten a las ganaderías compartir gastos como la contratación de personal veterinario y la compra de material para pruebas diagnósticas, lo que reduce los costes individuales y facilita el desarrollo de los programas sanitarios.

Además de estos apoyos, las ADSG cuentan con una bonificación del 100% de los costes de los análisis realizados por el Laboratorio de Sanidad Animal de Asturias y pueden acceder a las ayudas para la adquisición de vacunas.