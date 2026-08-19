Medio Rural destina 700.000 euros a respaldar proyectos sostenibles de cofradías

Archivo - Agro.- Gobierno y sector pesquero acuerdan flexibilidades en la aplicación de los nuevos controles de la UE - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha convocado ayudas por importe de 700.000 euros para las cofradías de pescadores que desarrollan planes de gestión de recursos pesqueros o planes experimentales. La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y financiada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), favorece la explotación sostenible de los recursos marinos.

Las subvenciones compensarán durante este año los gastos derivados de la puesta en marcha y desarrollo de planes de gestión de especies pesqueras de interés comercial, así como de los planes experimentales en los que participan las cofradías de pescadores. La financiación cubrirá hasta el cien por cien del gasto subvencionable, al tratarse de actuaciones de interés colectivo.

La convocatoria establece una ayuda de 3.000 euros por cada plan de gestión desarrollado por una cofradía y otra de 28.750 euros por cada guardapesca adscrito al plan, para sufragar los costes de vigilancia y seguimiento de los recursos pesqueros.

Entre los gastos subvencionables figuran los relacionados con el desarrollo de los planes de gestión, los costes laborales de los guardapescas y otros directamente vinculados con la ejecución de estos programas. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática en el plazo de diez días hábiles.