Medio Rural invierte 450.000 euros en la mejora de las infraestructuras pesqueras del puerto de Gijón

El consejero de de Medio Rural y Política Agraria, Macelino Marcos, en la lonja de Gijón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria invertirá 448.290 euros en la mejora de las infraestructuras y los servicios que reciben los profesionales del sector pesquero en el puerto de Gijón. El consejero, Marcelino Marcos, ha anunciado esta actuación durante una visita que ha realizado este miércoles a la lonja gijonesa acompañado por el director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza.

La obra consistirá en adecuar unos almacenes para crear un nuevo vivero de marisco, lo que supondrá un gasto de 1657.500 euros. También se instalará una grúa hidráulica marina articulada para optimizar las operaciones de descarga y manipulación del pescado, presupuestada en 53.361 euros, y se ampliará el pantalán del puerto de El Musel, con el fin de mejorar la operatividad de la embarcación de vigilancia pesquera del Principado, una actuación a la que se destinan 227.429 euros.

Marcos ha destacado la estabilidad del sector pesquero gijonés, cuya flota se mantiene en unas 18 embarcaciones en los últimos cuatro años, y ha subrayado el buen momento que atraviesa la actividad comercial, especialmente en las campañas de bocarte y bonito.

"Los resultados de la campaña de bocarte, que aún no ha finalizado, han sido excelentes en Gijón. En cuanto a la campaña de bonito, cuando ya se ha consumido aproximadamente el 25% de la cuota, se están obteniendo mejores resultados que el año pasado en estas mismas fechas, lo que invita a esperar muy buenos resultados para la lonja", ha asegurado.

El titular de Medio Rural también ha recordado la campaña 'Bueno, bonito y bocarte', puesta en marcha por su departamento para fomentar el consumo de pescado fresco capturado por la flota asturiana. La promoción, canalizada a través de las redes sociales, se centró primero en el bocarte y ahora, en el bonito. En la primera parte de la campaña, los impactos previstos se han triplicado, hasta alcanzar las 460.000 visitas.