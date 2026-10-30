Medio Rural invierte más de 80.000 euros en la mejora de los caminos de la concentración parcelaria de El Vilar

Infografía de adjudicación de una obra en El Vilar - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado por 80.768 euros las obras de mejora de la red de caminos de la concentración parcelaria de El Vilar, en Villanueva de Oscos. La empresa Excavaciones Quintela será la encargada de ejecutar los trabajos, en un plazo de cinco meses, para facilitar el acceso a las fincas resultantes del proceso de reorganización de los terrenos y el desarrollo de la actividad agraria en la zona.

La actuación consiste en la mejora de cuatro caminos que suman 1,9 kilómetros, según ha explicado el Principado en nota de prensa. La mayor parte de las obras se realizará sobre trazados ya existentes, que serán acondicionados para optimizar su uso. Además, se abrirán nuevos tramos, con el fin de mejorar la conexión entre distintas áreas, acortar recorridos y evitar el paso por zonas habitadas.

Los trabajos incluirán movimientos de tierras, la mejora de la explanada y la ejecución del firme con materiales seleccionados. También se reforzará el sistema de drenaje mediante la construcción de cunetas, badenes y conducciones para la evacuación de aguas, así como el hormigonado de los puntos de enlace con la carretera local.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de señalización vertical, la reposición de los servicios afectados y diversas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad vial y garantizar la durabilidad de la infraestructura.

La intervención está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que aporta el 60% de la inversión, mientras que el Principado asume el 40% restante. Esta actuación forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para modernizar las infraestructuras agrarias y mejorar la competitividad del sector. Además, se enmarca en los objetivos del Pacto por el Medio Rural de Asturias, que impulsa medidas para favorecer la viabilidad de las explotaciones, dinamizar la actividad económica y contribuir a la cohesión territorial.

La mejora de los caminos rurales facilita el trabajo diario de los profesionales del campo y ayuda a mantener un medio rural vivo, activo y con oportunidades de futuro.