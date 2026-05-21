Medio Rural lanza la campaña 'Bueno, bonito y bocarte' para promocionar el pescado fresco de las lonjas asturianas

Medio Rural promociona el consumo de pescado fresco con la nueva campaña 'Bueno, bonito y bocarte' - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, promociona el consumo de pescado fresco y subastado en las lonjas asturianas con la nueva campaña Bueno, bonito y bocarte. Esta iniciativa, amparada por la marca Alimentos del Paraíso Natural y el sello de calidad Pescados de Confianza para garantizar la calidad y procedencia de los productos pesqueros, se difundirá a través de redes sociales (Facebook e Instagram) en momentos clave de las pesquerías.

La campaña, dirigida a hogares, hostelería y consumidores locales, pretende prestigiar el sabor de los productos frescos y la calidad del bonito y el bocarte. Con ese objetivo, también se distribuirá material promocional en soportes físicos que permitirá difundir los mismos mensajes que en redes sociales.

El consumo de bonito y bocarte supone uno de los principales ingresos de las lonjas asturianas. El pasado año, se subastaron en la comunidad 6,5 millones de kilos de bocarte y 3,5 de bonito. En suma, generaron ingresos por un valor próximo a los 32 millones, de los que 16.907.691 euros correspondieron a la venta de bocarte y 14.993.214, a la de bonito, tal y como ha detallado el director general de pesca, José Enrique Plaza.

Estas especies son dos de los grandes tesoros gastronómicos del Cantábrico. El bonito destaca por su carne firme, jugosa y de sabor delicado, ideal para una cocina elegante y llena de matices. El bocarte, intenso y sabroso, representa la esencia más auténtica del mar y alcanza una calidad excepcional tanto fresco como transformado en anchoa. Ambos reflejan la tradición marinera, la riqueza de nuestras costas y el valor de un producto ligado al territorio y a la excelencia culinaria.