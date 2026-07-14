Medio Rural respalda proyectos en zonas pesqueras por 678.000 euros a través de los grupos de acción local

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, visita una plantación de aguacate en el concejo de Castrillón, una de las iniciativas que ha recibido financiación de los fondos Leader en la comarca del Bajo Nalón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria destina más de 678.000 euros a impulsar proyectos en las zonas costeras a través de los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Las ayudas, repartidas en tres convocatorias, pueden solicitarse hasta el próximo día 20.

Estos fondos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), van dirigidos a entidades locales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro y tienen como objetivo favorecer la diversificación económica, la creación de empleo y el desarrollo sostenible de los territorios, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El consejero, Marcelino Marcos, ha visitado este martes varias iniciativas empresariales en el Bajo Nalón, donde ha destacado la importancia de estos instrumentos de desarrollo participativo "para impulsar nuevas oportunidades en el litoral, mediante el apoyo de iniciativas que contribuyen a fijar población y dinamizar la economía local".

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Bajo Nalón cuenta con un presupuesto de 692.045 euros para el programa Fempa 2023-2027, destinado a apoyar actuaciones vinculadas al desarrollo sostenible.

Marcos ha visitado una empresa de aguacates, que recibió una ayuda de más de 134.000 euros; un bar-tienda, que contó con una ayuda de 94.730 euros, y una empresa de catering creada por un pescador, que obtuvo más de 148.000 euros.

También ha revisado las mejoras desarrolladas en la Cofradía de Pescadores de San Juan de la Arena, en L'Arena. Esta iniciativa, con una inversión de casi 180.000 euros, ha permitido mejorar la eficiencia energética del edificio y los almacenes de los profesionales pesqueros.