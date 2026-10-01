Monroy reivindica el valor de las personas mayores para hacer frente a la despoblación en el medio rural. - PRINCIPADO

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha reivindicado este jueves el valor de las personas mayores como parte fundamental de la respuesta a algunos de los grandes desafíos que afronta la comunidad, como la despoblación, la soledad no deseada y el mantenimiento de la vida comunitaria en los concejos rurales.

Lo ha hecho durante el acto conmemorativo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado en El Campu, en Caso. Allí Monroy ha destacado la contribución de este colectivo a la construcción de la Asturias actual y ha defendido que las personas mayores "no son parte del problema, sino parte fundamental de la solución" para afrontar el reto demográfico y garantizar el futuro de numerosos concejos.

La consejera ha subrayado que las personas mayores desempeñan una función decisiva para sostener la vida en el medio rural. "Son quienes mantienen vivas muchas asociaciones, conservan la memoria colectiva, sostienen redes de ayuda mutua y participan activamente en la vida comunitaria". A su juicio, la fortaleza social de numerosos pueblos descansa en buena medida en su capacidad "para seguir aportando experiencia, conocimiento, compromiso y vínculos comunitarios", ha indicado.

La consejera ha valorado la labor de las asociaciones de personas mayores como espacios de encuentro, participación y apoyo mutuo que ayudan a reforzar los vínculos y evitar situaciones de aislamiento.

La responsable de Derechos Sociales ha explicado que esta visión está en la base de la Estrategia CuidAs, el modelo de cuidados de larga duración que impulsa el Gobierno de Asturias para favorecer la autonomía personal, prevenir la fragilidad, promover un envejecimiento activo y garantizar que las personas puedan permanecer en su entorno habitual durante el mayor tiempo posible.