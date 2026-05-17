Morcín acogerá el 24 de mayo el XVI Certamen Regional de Ganado Equino con capacidad para 80 ejemplares. - AYUNTAMIENTO MORCÍN

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Santolaya de Morcín acogerá el próximo 24 de mayo de 2026 el XVI Certamen Regional de Ganado Equino, una cita que reunirá a ganaderos y aficionados del sector para premiar las mejores cabezas equinas de Asturias.

El Ayuntamiento de Morcín ha modificado la fecha tradicional de celebración, que habitualmente tenía lugar a mediados de mes, con el objetivo de concentrar toda la actividad de la feria caballar en una única jornada dominical.

El certamen se desarrollará con horario de entrada de animales antes de las 8.45 horas y salida a partir de las 14.00 horas. La organización ha fijado una capacidad máxima de 80 ejemplares, que serán admitidos por orden de inscripción.

La participación estará reservada a ganaderos asturianos con explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Además, será necesario presentar un informe favorable del Servicio de Sanidad y Producción Animal y los animales deberán estar identificados legalmente, con copia del libro de registro.

La organización ha establecido que los ejemplares participantes deberán corresponder a razas puras representativas, por lo que quedarán excluidos los cruces.

El concurso contará con categorías de Tiro y de Silla, cada una de ellas dividida en diez secciones según sexo y año de nacimiento. También se entregarán premios especiales de 100 euros al mejor ejemplar local y regional en las modalidades macho y hembra, tanto de tiro como de silla.

El Certamen Regional de Ganado Equino constituye un concurso morfológico que sirve de escaparate para distinguir las mejores líneas de caballos de característica tiro, vinculados tradicionalmente a las montañas asturianas, y de característica silla.