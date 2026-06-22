El Gobierno fija en un máximo de 42.000 euros los ingresos anuales para solicitar el aval del 20% de la vivienda

El Gobierno fija en unos 42.000 euros los ingresos anuales para solicitar el aval del 20% de la vivienda- GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los menores de 45 años que podrán solicitar al Gobierno de Cantabria un aval del 20 por ciento para la adquisición de su primera vivienda tendrán que tener un ingreso máximo de unos 42.000 euros brutos anuales.

Así lo han detallado, en rueda de prensa, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y el de Vivienda, Roberto Media, tras firmar con seis entidades bancarias esta nueva medida que se pondrá en marcha este martes, y que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a adquirir su primera vivienda en propiedad.

Y es que, han subrayado que para poder tener la ayuda de la Administración regional, que se girará a través del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), los jóvenes deben tener unos ingresos inferiores a seis veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, unos 42.000 euros brutos al año.

Los consejeros han informado de que estas viviendas tendrán que tener un precio inferior o igual a 300.000 euros, y que los menores de 45 años deberán firmar sus hipotecas con el Banco Santander, CaixaBank, Unicaja, Cajaviva, Cajamar o Abanca.

Además, han explicado que los beneficiarios que quieran conseguir el aval de su primera vivienda, que podrá ser de obra nueva o de segunda mano, tendrán que inscribirla como habitual y permanente.

Agüeros ha asegurado que esta medida se pone en marcha por la dificultad que tienen los jóvenes para adquirir su primera vivienda, algo que, a su juicio, ha hecho que en estos momentos "solo piensen en el alquiler".

"Con este acuerdo se busca reducir la carga inicial, fomentar el ahorro y avalar aquello que tradicionalmente las entidades financiera no solían cubrir", ha dicho.

El titular de Economía ha afirmado que el aval será gratuito a no ser que se detecte un incumplimiento de los requisitos por parte de la persona beneficiaria, que se transferirá una comisión del 2 por ciento.

Los requisitos son: que sea una persona menor de 45 años; que la vivienda esté en Cantabria; que sea una primera vivienda, y que la casa sea igual o inferior a 300.000 euros.

En definitiva, Agüeros ha señalado que el objetivo es ayudar a los jóvenes que cuentan con solvencia económica pero no tienen ahorros suficientes para dar una entrada inicial.

Por su parte, Roberto Media ha afirmado que con esta nueva medida se pretende "poner el dinero en el bolsillo" de los cántabros, sobre manera, en el de las familias trabajadoras y la clase media.

FINANCIACIÓN DE LA CUENTA AHORRO JOVEN PARA VIVIENDA

El titular de Vivienda ha recordado que en los Presupuestos Generales de Cantabria se contempla la incorporación de una partida de 500.000 euros destinada a la financiación de la cuenta ahorro, que tiene por objeto fomentar la acumulación de dinero entre los jóvenes para la adquisición de vivienda.

En este sentido, ha indicado que esta medida está dirigida a personas menores de 36 años, y que una vez se abra la correspondiente cuenta, el Gobierno de Cantabria concederá un apoyo de 200 euros anuales durante tres años, es decir, 600 euros por beneficiario.

Esta nueva partida permitiría atender a 2.500 beneficiarios, aunque, según el consejero, si la demanda resultara superior, se ampliaría la dotación para cubrirla.

Además, la apertura de la cuenta, que tiene que estar destinada a comprar o rehabilitar la vivienda habitual, dará derecho a una deducción fiscal del 15% sobre las cantidades aportadas.

"El límite temporal de las aportaciones deducibles será de 10 años desde la apertura de la cuenta y, aunque el acuerdo establece 2027 como fecha para la formalización de los convenios con las entidades financieras, este Gobierno tiene la intención de que la línea de ayudas esté operativa en el presente ejercicio", ha apuntado Media.

Por otro lado, el consejero ha informado de que ya se está tramitando en el Parlamento regional la nueva ley de vivienda, que busca "ofrecer respuestas eficaces" a los cántabros.

"Esta norma incorporará medidas como el impulso de la vivienda protegida en el medio rural, con el objetivo de revitalizar estos entornos, así como el fortalecimiento de la colaboración público-privada, un modelo clave para incrementar la oferta de viviendas asequible mediante una gestión más eficiente de los recursos públicos. O ponemos más vivienda en el mercado o los precios no van a bajar", ha concluido.