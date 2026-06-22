El Ayuntamiento de Mieres suspende los fuegos artificiales de San Juan

Archivo - Hoguera de San Juan en imagen de archivo - DANI MARCOS - Archivo

MIERES, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha decidido suspender los tradicionales fuegos artificiales de la víspera de San Juan, previos a la hoguera, debido a la ola de calor que sufre el país y que ha motivado la activación del máximo nivel de alerta por el aumento de las temperaturas.

El Gobierno local mantiene la celebración de la hoguera, aunque ha reforzado los dispositivos de seguridad de Bomberos, Policía Local y Protección Civil para garantizar el desarrollo de la actividad con plenas garantías. Desde el Consistorio apelan a la responsabilidad ciudadana y al sentido común.

"Tomamos la decisión por responsabilidad y coherencia con el nivel de alerta que está vigente. Mantener los fuegos artificiales en estas circunstancias sería una irresponsabilidad y podría tener consecuencias terribles en caso de incendio", ha manifestado el equipo de gobierno local.

Desde el Ayuntamiento destacan que "se cumplirán todos los protocolos frente a la ola de calor en cada actividad", recordando la importancia de la prevención y la hidratación y haciendo cambios puntuales en alguna cita. Así, por ejemplo, en el enrame de las fuentes, los grupos de baile sustituirán el traje tradicional por el corporativo de cada grupo, una vestimenta "más fresca y adecuada a las temperaturas".