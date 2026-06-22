Detenidos por apropiarse indebidamente de vehículos de alta gama tras realizar contratos de renting

Operativo en Montroi - OPC

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Montroi (Valencia) a los presuntos autores de la sustracción de vehículos de alta gama denunciados en Valencia. Cuatro coches valorados en más de 170.000 euros han sido recuperados, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El 28 del pasado mes de mayo, agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la posible ubicación de uno de ellos. Fruto de las investigaciones, los agentes averiguaron la ubicación exacta, siendo ésta el interior de una vivienda tipo chalet de una urbanización de Montroi.

Por ello, el 29 de mayo realizaron dos registros en dos viviendas unifamiliares. En ellos consiguieron localizar tres vehículos sustraídos y denunciados, además de otros efectos relacionados con los hechos. Se aprehendieron cuatro coches de alta gama valorados en 65.000, 50.000, 30.000 y 25.000 euros. Además de 5.140 euros en efectivo y diversa documentación relacionada con los hechos delictivos.

Por ello, los agentes arrestaron a una mujer de 56 años y nacionalidad española e investigan a dos hombres de 60 y 76 años y nacionalidad española. Se les atribuyen cuatro delitos de apropiación indebida/sustracción de vehículo.

Los autores realizaban contratos de leasing o renting de vehículos de alta gama a través de terceras personas, dejaban de pagar las cuotas correspondientes y, posteriormente, los depositaban en el interior de viviendas hasta venderlos de forma fraudulenta.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Llombay. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato del Tribunal de Picassent.