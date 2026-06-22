El precio de la luz se dispara este martes a máximos desde marzo, con 112 euros/MWh, en plena ola de calor

Archivo - Un poste eléctrico - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado 'pool', se disparará este martes hasta los 112,42 euros por megavatio hora (MWh), tocando así máximos desde el pasado mes de marzo, en plena ola de calor.

En concreto, el 'pool' repuntará este martes un 12,54% en su precio medio diario con respecto a los 99,89 euros/MWh de este lunes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Habría que retroceder hasta el 10 de marzo para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó 136,86 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán así máximos de 185 euros/MWh entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que los mínimos serán de 71,4 euros/MWh entre las 12.00 y las 13.00 horas.

Fuentes del sector energético consultadas por Europa Press destacaron que estos incrementos en el 'pool', que se arrastra ya desde los últimos días se deben, principalmente, a un incremento de la demanda para hacer frente al aumento de las temperaturas vía climatización, acompañado de una caída en la generación solar.

El precio mayorista de la luz, el 'pool' se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara. Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

PERDIDA DEL PESO DEL 'POOL' PARA EL PVPC

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que, a partir de este 2026, esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares que están acogidos a esta tarifa regulada del PVPC, cerca de unos ocho millones, ya que el efecto es directo, mientras que para los consumidores del mercado libre el coste se calcula en función de lo que tengan pactado con su comercializadora.