Nueve concejos asturianos tendrán este domingo riesgo 'muy alto' de sufrir incendios forestales

Archivo - Trabajos del SEPA en un incendio forestal - SEPA - Archivo

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve municipios asturianos tendrán este domingo riesgo 'muy alto' de sufrir incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Se trata de los concejos de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. En el resto de la región el riesgo será 'alto'.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.