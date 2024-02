Organizaciones agrarias entregan a Delia Losa sus reivindicaciones en una nueva jornada de protesta

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los sindicatos agrarios Asaja, Coag y UCA, Ramón Artime, Francisco José Cadenas y José Ramón García 'Pachón' han entregado este martes el manifiesto con sus reivindicaciones a la delegada de Gobierno, Delia Losa y tras la reunión con la misma han mostrado su satisfacción por contar con su apoyo en buena parte de las reivindicaciones. Losa se ha comprometido a trasladar al Ministerio las peticiones hoy mismo.

"Está plenamente de acuerdo con nosotros en que nos exigen muchas cosas que son difíciles de cumplir y se ha comprometido a trasladarlas en una llamada al Ministerio en cuanto acabase esta reunión. Este es un paso más dentro de todo lo que estamos reivindicando y que la Delegada del Gobierno se ponga de nuestra parte y considere que hay cosas que no tienen razón de ser es importante y un avance más para prepararse para la manifestación del día 26", ha dicho Artime.

La reunión con la delegada del Gobierno ha tenido lugar dentro de la jornada de protestas del sector agrario en la Cornisa Cantábrica, que en el caso de Asturias ha contado con varios puntos de protestas, como los límites con Cantabria y Galicia, Pajares y también Oviedo.

Así, hasta las inmediaciones de la Delegación de Gobierno se desplazaron media docena de tractores y medio centenar de ganaderos que han permanecido en la zona hasta que la delegada del Gobierno se ha reunido con los representantes.

APOYO DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO

Delia Losa ha querido transmitir por parte del Gobierno de España, y por sí misma "un absoluto respeto y consideración a las demandas del sector y, además, una consideración especial a esos hombres y a esas mujeres que se dejan la piel cada día en el campo trabajando para proporcionarnos el medio de su existencia".

Ha incidido Losa en que desde el Gobierno de España son conscientes de los problemas del sector y "responde con hechos", como lo demuestran las cifras y los datos de por ejemplo las ayudas de la PAC en el año 2021, 80,4 millones de euros que han beneficiado a 8.897 personas o las ayudas específicas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, entre otras.

"Las medidas pactadas son las que él va a defender, por lo pronto, en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, el día 26, y yo lo que quiero decir al sector concretamente es eso, o sea, insistirle en el respeto, en la consideración, en el valor que para el gobierno de España tiene este sector", ha reiterado Losa.

REIVINDICACIONES

Las organizaciones agrarias han vuelto a poner sobre la mesa sus reivindicaciones, buena parte de las cuales "dependen de las políticas que se desarrollan en Bruselas", según ha recordado Ramón Artime que ha insistido en que "la PAC actual es un auténtico disparate y es necesario que se hagan las cosas con sentido común".

"Yo no soy partidario de exigir únicamente al Gobierno regional, creo que nuestras quejas deben ir enfocadas a Europa, hay que dar la batalla en Bruselas porque se ha convertido en la nueva burguesía europea y lo que debe hacer el consejero es apoyarnos e ir de nuestra mano", ha indicado el secretario de Asaja.

La excesiva burocracia es otra de las principales quejas de los profesionales del sector, así como algunas exigencias actuales como el libro digital. Sobre esta cuestión se ha manifestado el José Ramón García 'Pachón', que ha destacado que hay que tener en cuenta la edad media del sector.

"Hay algunas exigencias que no se van a poder cumplir aquí en Asturias y si no se nos hace caso el sector no va a ser viable", ha indicado García 'Pachón'.

Las tractoradas convocadas han logrado cortar los accesos a la A-8 y A-67 en el límite entre Cantabria y Asturias. También han cortado el tráfico en Pajares.