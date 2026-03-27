Organizaciones agrarias protestarán este viernes en Oviedo contra la bajada del precio de la leche

Cartel concentración de organizaciones agrarias contra la subida del precio de la leche - UCA

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UCA y Usaga en Asturias han organizado una protesta ante la Delegación del Gobierno en Asturias en contra de la bajada del precio de la leche. La concentración se celebrará este viernes a las 12.00 horas.

En un comunicado conjunto, estas organizaciones agrarias han explicado que la del viernes será la primera movilización de una campaña que prevén prolongar ante la "amenaza" de que las industrias lácteas bajarán los precios de la leche. "Consideramos que el anuncio de bajada de precios por parte de las Industrias en plena negociación de los contratos es intolerable, máxime cuando en la coyuntura actual, no existe ninguna señal que pueda explicar los bajos precios", han remarcado.

Así, han indicado que el consumo de lácteos en hogares se mantiene provisionalmente estable en 2025 tras el ligero incremento experimentado en 2024, y el precio de venta al público de la leche líquida en lineales de la gran distribución continúa siendo estable. Sin embargo, resaltan que el número de ganaderos y ganaderas que entregan leche a día de hoy "se encuentra en mínimos históricos".

Ante este escenario, las organizaciones agrarias han subrayado que, si la industria láctea quiere garantizarse el abastecimiento de leche, lo que debe hacer es "mantener unos precios justos a las personas que la producen".

Además han reclamado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) que "persiga de oficio" los abusos de la industria en un momento en que los costes de las explotaciones "se han disparado por la guerra en Oriente Medio", sobre todo por la subida del precio del gasóleo y los fertilizantes.