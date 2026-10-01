. Planas defiende el apoyo del Gobierno al campo ante el alza de costes: "Está haciendo lo que está en su mano"

JAÉN/OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el "esfuerzo" que el Gobierno de España está realizando para apoyar al sector primario ante el aumento de costes, derivado fundamentalmente del encarecimiento de combustibles y fertilizantes: "está haciendo todo lo que está en su mano".

Así lo ha indicado en Jaén, donde se ha reunido con el presidente de la Diputación, Juan Latorre, y a preguntas de los periodistas después de que las organizaciones agrarias hayan anunciado que mantienen las movilizaciones al considerar que las medidas aprobadas el martes en el Consejo de Ministros "no resuelven el problema de fondo".

Tras señalar que tiene un "gran respeto" por estas entidades, Planas ha destacado que los 1.174 millones que el Ejecutivo central ha puesto sobre la mesa son "más del doble que el segundo país de la Unión Europea". Es Francia, que está "por debajo de los 500 millones y con "un sector agrario de tamaño muy parecido" al español; mientras que el tercero es Alemania y "no llega a los 250 millones".

"El Gobierno de España, sinceramente, está haciendo todo lo que está en su mano al respecto de la agricultura y la ganadería y también respecto de la pesca, no puedo decir nada más. El resto que lo digan las organizaciones, ellos dirán por qué y qué es exactamente lo que piden", ha declarado.

El ministro ha considerado que "está bien claro el apoyo, el esfuerzo" que viene realizando con esos 1.174 millones de euros movilizados hasta ahora para paliar este alza de costes "dentro de los límites que ha puesto la Comisión Europea en materia de ayudas de estado".

De este modo, se ha prolongado la compensación de 20 céntimos/litro para el gasóleo profesional, lo que "supone un presupuesto suplementario de 52 millones más" que lo anteriormente previsto hasta un total "de 209 millones". A ello ha sumado "la cifra impresionante" de 675 millones para respaldar la compra de fertilizantes, de los que ya se han abonado 495 millones a unos 250.000 agricultores en el conjunto de España

Además, se sigue trabajando con el Ministerio de Hacienda "para reflejar en su momento", en la orden ministerial en materia de módulos que sale cada año en el mes de noviembre, "algunas de las peticiones" que las organizaciones agrarias han hecho en relación a los dos citados insumos.

Junto a ello, se ha logrado "50 millones suplementarios" por parte de la Comisión Europea que el Ministerio de Agricultura ha decidido transferir a las comunidades autónomas para que, "si lo estiman oportuno, puedan llevar a cabo acciones de apoyo complementarias tanto por el tema del gasóleo como por el tema de los fertilizantes". "Esperamos que las comunidades hagan, incluida lógicamente la Junta de Andalucía, un buen uso de las cantidades", ha apostillado.

PAC

Por otra parte, Planas se ha referido a las negociaciones sobre el nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, con una propuesta de salida que en España se rechaza, tanto desde el sector como desde los gobiernos central y regionales.

Ha apuntado que "se están acelerando las discusiones en Bruselas" y ha aludido "tres elementos fundamentales", comenzando por la lucha para mantener el apoyo a la política agrícola. En términos presupuestarios, la cifra que está sobre la mesa es "el 1,26% del PIB comunitario". Es "más o menos la cantidad del periodo anterior", pero "incluye también una partida importante, la devolución del principal y de los intereses, de lo que en España llamamos el fondo de recuperación".

No obstante, "esta semana seis países miembros han dicho que el presupuesto europeo era, en la propuesta, aún demasiado elevado", por lo que "no va a ser sencillo" lograr el resultado deseado en un debate que se prevé concluir "antes de final de diciembre"

"No va a ser sencillo, pero creo que hay una serie de países, encabezados por España, por Francia, por Italia, que estamos defendiendo efectivamente que la dotación para el sector primario es una necesidad y que no solo beneficia a agricultores y ganaderos, sino que beneficia al consumidor", ha recalcado.

Como segundo elemento, el ministro ha indicado que la propuesta inicial de la Comisión "deshilvanaba todo lo que ha sido" la política agraria y se ha "conseguido volverla a coser" para que tenga "solidez". Se trata del "objetivo político" del Gobierno: una PAC "fuerte y al mismo tiempo con un matiz, con la flexibilidad necesaria para que cada país miembro pueda aplicarla", en el caso de España, teniendo también en cuenta a las comunidades autónomas.

Igualmente y como tercer eje destacado, se está "trabajando de forma muy intensa" con respecto a la cofinanciación. "Nosotros hemos cofinanciado determinadas actuaciones, lo que antes era el segundo pilar de desarrollo rural en la actual PAC. Pero, en este momento, lo que nos está planteando la Comisión Europea es que algunas de las actuaciones, estoy pensando el sector de las frutas hortalizas, estén obligatoriamente cofinanciadas a nivel nacional", ha explicado

El Ejecutivo español está "en contra" al entender que "se puede producir una ruptura del mercado interno". "Si cada país apuesta por un sector, vamos a conseguir que dentro de la Unión Europea se rompa el mercado único", ha señalado Planas, quien ha subrayado que "no es un asunto solo presupuestario", sino "también de concepto".

En todo caso y con la perspectiva de que este trimestre se va "a hablar mucho de PAC", el ministro ha asegurado que tanto él como el Gobierno van "a defender con mucha firmeza los intereses de España y los intereses de agricultores y ganaderos y del mundo rural".