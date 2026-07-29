Planas pide abrir la puerta a ayudas para construir nuevos buques y acelerar el relevo generacional del sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante el acto de clausura del encuentro titulado ‘La gastronomía: un activo estratégico del país’, a 8 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). Esta sesión académica e institucion - Juanma Serrano - Europa Press

BRUSELAS 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este miércoles aprovechar el debate sobre el futuro de la Política Pesquera Común para permitir el uso de fondos europeos y nacionales en la construcción de nuevos buques, al considerar que la renovación de la flota es "clave" para garantizar el relevo generacional, la rentabilidad del sector y la seguridad alimentaria de la Unión Europea.

"Tan importante como el presupuesto es que logremos que se abra la ventana de la posibilidad de utilizar fondos europeos o fondos nacionales para apoyar los fondos privados y poder renovar nuestra flota. Nuestra flota está obsoleta, digámoslo claramente", ha señalado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión informal con el resto de los titulares del ramo en Cork (Irlanda).

Así, ha situado el relevo generacional como una de las principales prioridades de España y ha defendido que la actual flota europea, con una antigüedad media de entre 35 y 40 años, debe dar paso a embarcaciones "más seguras, más confortables, más selectivas y descarbonizadas".

"El tema del relevo generacional es probablemente uno de los temas clave, primero para el sector pesquero, en segundo lugar para la seguridad alimentaria, también para la autonomía estratégica de la Unión Europea y, en definitiva, para todas nuestras comunidades costeras", ha afirmado.

En este contexto, el ministro ha insistido en que la UE debe facilitar la construcción de nuevos barcos mediante ayudas públicas, una posibilidad que actualmente no contempla la normativa comunitaria. "Tenemos que lograr que la posibilidad de subvenciones públicas europeas o nacionales se acepte en la construcción de nuevos buques", ha reivindicado.

Planas ha argumentado que la modernización de la flota resulta imprescindible para atraer a jóvenes y mujeres a la actividad pesquera, al tiempo que permitiría avanzar en objetivos ambientales mediante embarcaciones con menores emisiones y una mayor selectividad en las capturas.

"No tiene sentido que si tenemos TAC (Total Admisible de Capturas) y cuotas, vedas y mecanismos de regulación del esfuerzo pesquero, tengamos límites en el tonelaje o en la potencia de los motores de los buques de pesca. No tiene sentido", ha sostenido.

El ministro también ha reclamado reforzar la dotación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, al considerar que, pese a los avances logrados durante la recién concluida Presidencia chipriota del Consejo de la UE, todavía no se han recuperado los niveles presupuestarios del anterior marco financiero.

"Tenemos que lograr no solo que jóvenes, sino también que mujeres se incorporen al sector pesquero", ha señalado, al insistir en que unas mejores condiciones laborales y una flota renovada favorecerían ese objetivo.

"LA RAZÓN ESTÁ DE NUESTRA PARTE"

En relación con la futura reforma de la Política Pesquera Común, Planas ha defendido mantener los avances alcanzados en materia de sostenibilidad durante la última década, pero ha abogado por poner ahora el foco en la viabilidad económica del sector.

En este sentido, ha sostenido que ha llegado el momento de poner el acento en la "rentabilidad" y se ha mostrado convencido de que existe margen para alcanzar un acuerdo europeo que permita flexibilizar las actuales restricciones sobre la renovación de la flota.

"Soy optimista, creo que lo vamos a lograr porque la razón está de nuestra parte", ha afirmado Planas, que también ha destacado la buena sintonía entre España e Irlanda, dos de las principales potencias pesqueras de la UE, y ha confiado en que esa colaboración facilite los futuros debates.