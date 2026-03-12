Planas se reunirá el lunes con sector agroalimentario y pesquero para abordar medidas por conflicto en Irán

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios de comunicación tras la reunión con la flota pesquera de cerco del Golfo de Cádiz, a 13 de febrero de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). El ministro de Agricultu - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunirá el próximo lunes con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero para analizar la situación, así como para evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio y que está afectando a agricultores, ganaderos y pescadores.

Según informan fuentes del Ministerio de Agricultura, Planas tiene previsto reunirse por la mañana con representantes del sector pesquero, mientras que a última hora de la mañana, lo hará con los de la industria alimentaria, fertilizantes y piensos, reunión a la que se les unirá también el ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo.

La ronda de contactos que mantendrá Planas continuará por la tarde con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, así como con representantes de cooperativas agroalimentarias.

Una reunión que llega después de que el Gobierno se haya reunido hoy con sindicatos y empresarios para abordar medidas de protección económica y social ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo, originado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Esta reunión de alto nivel con los agentes sociales ha estado presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y han asistido también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Tras el encuentro, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una "atención especial" a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.

Junto con estas medidas, Cuerpo ha descrito lo que define como el "esqueleto" del plan del Gobierno frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el "rigor", la "responsabilidad" y la "flexibilidad" para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.

Este está compuesto por cuatro puntos principales: medidas de corte estructural que avancen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo "un seguro de vida" para reducir el efecto de la crisis, y medidas relacionadas con la "minimización" del impacto en términos de coste de la electricidad y de energía, que serán esencialmente medidas fiscales.