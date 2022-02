La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo pide frenar a los que pretenden dividir y enfrentar

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo ha realizado este martes un llamamiento a la unidad en la defensa de la ganadería extensiva, "del orgullo y la dignidad de vivir en el medio rural, un esfuerzo colectivo por el diálogo y la verdad, capaz de hacer frente a las falacias y a la manipulación de aquellos que sólo pretenden dividirnos y enfrentarnos".

La plataforma formada por 450 miembros, en un comunicado, ha manifestado que no quiere posicionarse en cuestiones que competen al funcionamiento interno de las organizaciones de ganaderos o en temas de carácter territorial. "Únicamente queremos defender el respeto a las personas y sus opiniones, el rechazo a las calumnias y los ataques personales y la apuesta inequívoca por informaciones veraces, basadas en hechos contrastados y verificados".

En este sentido han defendido al portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, miembro activo de la plataforma, "por demostrar en innumerables ocasiones que su trayectoria es la del diálogo, de lucha a favor de la ganadería extensiva, de amplia mirada reflexiva, de escucha abierta a otros pensamientos, y de exposiciones coherentes".

La plataforma señala que tras el debate sobre las macrogranjas, "en el que no siempre se han vertido datos verídicos, nos estamos encontrando cada día noticias en las que la ganadería no sale muy bien parada, bien por motivos partidistas o bien por la confusión que se puede sufrir debido a la falta de información, a su manipulación o a la variedad de mensajes -no siempre ciertos- que se están lanzando".

"Algunos de estos falsos mensajes, compartidos en redes y chats sin haber comprobado su veracidad, están generando un caldo de cultivo propicio para que proliferen insultos, amenazas y descalificaciones, en una escalada que debemos parar, dadas sus graves consecuencias para las personas y para el conjunto del colectivo", afirma la plataforma.