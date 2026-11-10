Votación en la Junta General - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, más el de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han servido este martes para rechazar la proposición no de ley del PP sobre la implantación de una red asturiana de seguimiento permanente del salmón atlántico.

La iniciativa, que fue defendida por el diputado del PP Luis Venta, fue respaldada por el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. Los cuatro diputados de Vox no votaron, ya que se encontraban fuera del hemiciclo, después del episodio vivido en el pleno de esta martes, cuando el consejero asturiano Ovidio Zapico dijo que suspendía su asistencia a sesiones de control al entender que le estaban bloqueando la tramitación de la ley de Vivienda.

"Llevamos tres décadas acumulando prohibiciones y restricciones, pero seguimos sin contar con información fiable y herramientas eficaces para conocer y recuperar las poblaciones de salmón", había expuesto Venta Cueli en su exposición, planteando una serie de medidas de seguimiento.

Sin embargo, Álba Álvarez, del PSOE, defendió la "responsabilidad" con la que actúa el Gobierno asturiano en esta materia, y emplazó al PP a ver lo que ocurre en comunidades gobernadas por el PP con problemáticas similares. "La tecnología tiene que adaptarse al río y no el río a la tecnología", ha dicho Álvarez, partidaria de seguir investigando. No obstante, ha insistido en que Asturias tiene ya muchos datos y conocimiento acumulado sobre el salmón atlántico.

"Cuando hablamos de compromiso con los pescadores, por ejemplo, el Gobierno ya ha anunciado que en 2027 incrementará el presupuesto destinado a apoyar a estas sociedades", ha recordado la socialista.