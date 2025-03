El Pleno rechaza, con los votos de PSOE, IU y Tomé, proteger por ley como pedia el PP sonidos y olores del campo

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido este miércoles en el Pleno ordinario la proposición de ley que busca "preservar el patrimonio sensorial rural de Asturias", es decir, "los sonidos y olores propios del campo asturiano, y evitar los crecientes conflictos con los usuarios del turismo rural de la región". La misma ha sido rechazada con los votos de PSOE, IU y la diputada Covadonga Tomé.

Así, la lista incluye la preservación de sonidos que van del canto del gallo a la ordeñadora o el mugir de la vaca y olores como el estiercol o el pelo quemado.

El diputado Luis Venta Cueli ha sido el encargado de defender esta iniciativa que ha contado con el apoyo de Vox y el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. Ha indicado el diputado del PP que el contexto en el que se enmarca "claramente es el crecimiento de los conflictos de vecindad en relación con olores, con sonidos que producen en el campo y que generan supuestas molestias a algunas personas que habitan siquiera temporalmente".

Ha incidido el diputado del PP en que ya ha habido cientos de conflictos en Asturias que han generado situaciones violentas y se ha preguntado si alguien va a denunciar hechos que se incluyen por ley como patrimonio sensorial a proteger.

"Se trata de una disposición normativa breve, pero de un marcado valor simbólico. Esta ley se presenta como la defensa de la ruralidad en una comunidad autónoma como la nuestra, particularmente creo que orgullosa del modo de vida de su medio rural y claramente en defensa de una cultura rural que se diluye", indicó Venta Cueli.

La norma incide en tres cuestiones básicas. La incorporación del concepto de patrimonio sensorial rural en el ordenamiento jurídico para su protección, el inventario del conjunto de sonidos y de olores del medio rural y la encomienda a todas las administraciones de la protección de este inventario que se conforma en torno a lo que es el patrimonio sensorial.

SONIDOS Y OLORES A PRESERVAR

Entre la lista de sonidos a preservar están los emitidos por los siguientes animales, propios de las actividades habituales del mundo rural: vacas, caballos, burros, cerdos, cabras, ovejas, gallos, gallinas, palomas, patos, gansos, pavos, ocas, perros, gatos y cualquier otra especie que se incorpore a las actividades propias del mundo rural.

También los producidos por los utensilios, maquinaria y herramientas, propios de la actividad agrícola y ganadera tales como cencerros en sus diferentes tamaños y denominaciones, relojes y campanas, cadenas, ordeñadoras, tractores, segadoras, motosierras, desbrozadoras, empacadoras, talleres de soldadura, taladros, radiales, vehículos de transporte, camiones otro tipo de utensilios, maquinaria y herramientas similares propios de la actividad agrícola y ganadera.

En cuanto a los olores se preservan los del estiércol y purines, el olor a cubiles, a gallinaza, a silo, a humo y a pelo quemado.

Por parte de Vox, Carolina López, ha considerado que es triste tener que estar debatiendo una propuesta para preservar el patrimonio sensorial del medio rural y ha asegurado que si se ha llegado hasta aquí es "por culpa del relato que todos, salvo Vox, le han comprado a los ecologistas radicales y a los ecotóxicos que creen que el campo, que el medio rural, que la naturaleza se conserva y se mantiene sola como por arte de magia, que piensan que el campo es una simple escena de una película de Disney".

"La culpa no es de los urbanitas, como indican en su exposición de motivos, sino de los ecologistas de salón que han intoxicado a mucha gente de las zonas urbanas con relatos subvencionados por todos", manifestó López, que no obstante han votado a favor de la propuesta del PP.

El diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha mostrado su apoyo a la ley y ha indicado que esta proposición de ley "es relevante, es importante, merece ser aprobada y merece ser discutida".

"Yo no digo que no tenga margen de mejora, pero para eso está, evidentemente, el trámite de enmiendas. Me sorprende que no salga aprobada, porque si alguien me lo hubiese planteado hace unos mesesporque si alguien me lo hubiese planteado hace unos meses diría que una ley que suscita consenso sería, precisamente esta", dijo Pumares.

CRÍTICAS DE PSOE, IU Y TOMÉ

La diputada del PSOE, Noelia Macías, ha considerado que la proposición del PP "genera muchas dudas jurídicas, de ámbito competencial y de la propia aplicación práctica de este texto, que recoge conceptos totalmente indefinidos, sin concreción y abierto a interpretaciones de todo tipo".

Pero además Macías considera que la exposición de motivos de la proposición es "caótica, con expresiones muy poco afortunadas y que no justifica nada". "Esta proposición no de ley no resulta creíble", ha añadido.

El diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha indicado que si bien es cierto que están de acuerdo en el fondo de la inicitiva que busca proteger lo que han denominado como patrimonio sensorial rural asturiano, un concepto que ya de por sí resulta tan poético como ambiguo" esta proposición "aunque bien intencionada, no es la solución porque es demasiado vaga, plantea una solución técnicamente deficiente y, en última instancia, inaplicable".

"Quizás estamos llevando la protección de este patrimonio a un exceso que raya lo absurdo. No quisiera yo imaginar qué estarían ustedes diciendo si esta iniciativa la hubiéramos registrado desde la izquierda transformadora", indicó Vegas.

Muy crítica con el texto de la proposición se mostrado también la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha considerado que etamos ante "una incongruencia absoluta" y la misma no plantea ninguna solución. También se ha mostrado muy crítica con el tono del texto, "con calificativos como neorurales, urbanitas o rurales reconvertidos" que ha considerado "muy poco respetuoso e inapropiado para una propuesta de estas características".

"El lenguaje inclusivo, por cierto, no está ni se le espera. Nos referimos al conjunto del texto, pero muy concretamente a la expresión hombres del campo. Las mujeres no existen", dijo Tomé, que además ha acusado al PP de "tratar de manipular a las organizaciones rurales".