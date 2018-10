Podemos pide un "verdadero reajuste" en materia de organización de vigilancia de incendios forestales

Publicado 21/08/2018 10:39:29 CET

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Junta del Principado, Paula Valero, ha afirmado este martes que la actualización del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) "no sirve" si a los datos obtenidos no se suma un "verdadero reajuste" tanto en materia de organización de la vigilancia de los incendios forestales como en la prevención de los mismos.

Según ha indicado en nota de prensa, Podemos iniciará el próximo periodo de sesiones en la Junta interpelando al Gobierno asturiano sobre las medidas adoptadas en esta materia y en gestión forestal.

"En Asturias los incendios forestales no provienen de fiestas veraniegas ni de voladores. Los informes dejan claro que es la generación de pastos el origen prioritario. Por tanto, además de corregir el sistema de quemas controladas, que favorecerá que se hagan de una manera más segura, se debe enfatizar en generar los medios necesarios para que la ordenación forestal y las intervenciones públicas en esta materia sean elaboradas con y para la gente que en las zonas rurales viven del sector agrario, ganadero y forestal", ha afirmado.

A su juicio, es algo que está "aún muy verde" ya que suponen un porcentaje cercano a un "20 por ciento" los montes de Utilidad Pública del territorio asturiano "que disponen de un ordenamiento participativo y de un plan forestal para gestionar su uso".

Por otra parte, Paula Valero ha advertido que en relación con "las inversiones que en este capítulo tenían que haberse realizado por el incremento que este año se obtuvo en materia de prevención de incendios forestales gracias al crédito extraordinario vamos a ser muy exigentes en su justificación".

"No nos valdrán gastos injustificados en materias no relacionadas con los incendios forestales. No cabe todo en el mismo saco. Exigiremos que el gasto responda a un protocolo de actuación claro y realista", ha concluido.