El PP acusa al PSOE de "jugar con el mercado nacional de ganados de Pola de Siero"

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta, ha acusado al alcalde socialista de Siero, Ángel García, y el Gobierno presidido por Adrián Barbón "están jugando con el mercado nacional de ganados de Pola de Siero, un referente para el sector ganadero que se está poniendo en riesgo".

Venta, que visitó el mercado junto a la también parlamentaria y presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, y el portavoz municipal, José Luis Berros, destacó que el PP "tiene muy claro que es un mercado que hay que proteger y preservar, y lo que está pasando ahora mismo con las declaraciones de un ayuntamiento y de su alcalde, en relación a que no quiere hacerse cargo de este mercado y de su gestión, y el silencio cómplice del Gobierno de Barbón y de su consejero Marcelino Marcos, que lejos de apostar por este mercado, lo único que hacen es callarse la boca".

El palrmantario ha exigido a los socialistas que "tengan un mínimo de coherencia política: No pueden poner el mercado de Pola de Siero en riesgo después de venir, como han hecho a lo largo de estos últimos años el Gobierno de Barbón a prometer inversiones que de nuevo se han ido o no han llegado, y tenían que llegar para la remodelación necesaria que parece que necesita este mercado".

"No se puede jugar con el sector primario, y este mercado es básico para la comercialización de terneros, de animales adultos, para matadero, para suministro de lo que es el día a día, y por tanto les exigimos responsabilidad para que este mercado siga siendo una referencia nacional", señaló.

En este sentido, afirmó que en la actualidad hay problemas con la dermatosis y las limitaciones en la comercialización de ganado, cuando ha sido estos últimos años el mercado que más ha exportado animales a todo Europa. "Nos parece una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Siero poner en duda el funcionamiento y el mantenimiento de este mercado", ha apuntado.

Por su parte, José Luis Berros afirmó "el anuncio del alcalde es su propio fracaso", y recordó que ya desde diciembre de 2022 se anunciaba entre el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Sierro que se iba a conceder una subvención de dos millones de euros para la cubierta".

"Lo fácil es, como no me sirve electoralmente, quiero que lo lleve el Principado de Asturias. No puede ser. Es una instalación que ofrece servicios municipales, servicios muy importantes para toda Asturias, pero también para Siero", expresó.