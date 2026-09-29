El PP cree que vedar la pesca del salmón es "una decisión caprichosa"

El diputado del PP, Luis Venta Cueli. - PP

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta ha criticado este martes la "decisión caprichosa" de vedar la pesca del salmón en la próxima temporada porque "no tiene en cuenta datos objetivos y deja claro que este gobierno está en manos de radicales , como es en este caso Hugo Morán".

El parlamentario ha reclamado al Gobierno "rigor, datos y una gestión integral" y ha indicado que lo que no se puede es confundir la bajada del número de capturas con la existencia de menos salmones.

En este sentido Luis Venta ha indicado que los datos disponibles tras el recuento hecho por buzos en distintos pozos, muestran incrementos significativos en varias de las principales cuencas salmoneras asturianas. En el Sella se contabilizaron 226 salmones en 2025 frente a 439 en 2026; en el Narcea, 360 frente a 580; en el Cares, 132 frente a 417; y en Canero, 28 frente a 95.

"Hay más salmones ahora que en 2019. Esa es la realidad. Sin embargo, quieren vedar. Pero es que, además de este recuento, los ribereños manifiestan que hay muchos ejemplares de salmón por las rías, consecuencia de una entrada tardía. Es decir, todavía queda mucho salmón que va a remontar y las cifras, en un nuevo recuento en noviembre, aumentarán", ha indicado Venta.

Y evidencia que "esos datos obligan, como mínimo, a ser prudentes y a esperar a tener la fotografía completa antes de tomar una decisión que afecta de manera general a todos los ríos y a toda la pesca recreativa. Este Gobierno está engañando a los asturianos para tomar decisiones, una vez más, en contra de los pescadores".

En este sentido al ser preguntado por el dictamen del Comité Científico sobre catalogar el salmón como especie en peligro basándose en datos de los técnicos, Luis Venta Cueli ha indicado que "respeta los criterios científicos" pero desde el PP "creen que no hay que tener sólo en cuenta los datos científicos, sino también los datos objetivos". A su juicio los datos objetivos son los del recuento en las cuencas fluviales que dicen que "hay el doble de salmones hoy que hace un año".

Por todo ello, desde el Partido Popular consideran que Asturias necesita un plan de actuación serio, coordinado y sostenido en el tiempo.

"Tenemos un problema grave y necesitamos un plan de choque. No una reacción puntual, no una campaña de imagen y no una medida aislada, sino una estrategia de verdad", ha defendido Venta que considera que esa estrategia debe desarrollarse en dos ámbitos.

Por un lado considera que Asturias tiene que reclamar una respuesta nacional y europea. "El salmón es una especie migratoria y su ciclo vital no entiende de fronteras administrativas. Asturias no puede afrontar sola un fenómeno que afecta a buena parte de Europa. Tenemos que reclamar medidas al Estado y a Europa, conocer qué están haciendo otros territorios y aprovechar las experiencias que estén funcionando", ha señalado.

Y, por otro, ha reclamado actuar dentro de las competencias del Principado y sobre los problemas que afectan directamente a los ríos asturianos.

"Tenemos que controlar los vertidos; eliminar obstáculos obsoletos que dificultan el remonte; cuidar y recuperar las riberas y los hábitats; abordar con seriedad la gestión de los depredadores, incluidas las aves ictiófagas; y mejorar las actuaciones de repoblación con criterios técnicos y científicos", ha enumerado.

"Si el problema son los obstáculos, actuemos sobre los obstáculos; si son los depredadores, gestionemos los depredadores; si es el hábitat, recuperemos el hábitat; y si es la supervivencia marina, reclamemos medidas al Estado y a Europa", ha resumido Luis Venta.