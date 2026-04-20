El PP denuncia la pérdida de 9,5 millones de fondos Feader por la "incapacidad" del consejero Marcelino Marcos

El diputado del PP en la Junta General, Luis Venta. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta, ha denunciado este lunes la pérdida de 9,5 millones de fondos Feader en Asturias por la "incapacidad" del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos.

En una rueda de prensa, el diputado ha explicado que a finales de marzo se celebró una sectorial de Agricultura en la que se analizó el nivel de ejecución de los fondos europeos Feader. En ella se penalizó a Asturias por su baja ejecución, retrayendo fondos que se han redistribuido entre las CCAA que sí han cumplido con los niveles de ejecución exigidos en la normativa.

En concreto, Asturias había ejecutado el 62,52% de los fondos Feader correspondientes a 2023, cuando el mínimo para no ser penalizado era el 85%. Según Venta, esta circunstancia se puede volver a repetir si a 31 de diciembre de 2026 no se ha ejecutado el mínimo correspondiente de los fondos de 2024.

Asturias, ha criticado Venta, es "la última" comunidad autónoma en ejecución de estos fondos, algo que es resultado de un "caos" en la consejería de Medio Rural y una "pésima gestión" de Marcelino Marcos. "Ahora se entiende por qué no se ha ejecutado ningún plan de mejora en estos cuatro años, porque no ejecutabln el porcentaje mínimo de los fondos Feader", ha aseverado el parlamentario 'popular'.

A juicio de Venta, Marcelino Marcos debería "coger el petate e irse a su casa" por "un mínimo de higiene democrática", ya que esta gestión puede poner en peligro "hasta 60 millones de euros" entre inversiones y subvenciones.

CRÍTICAS A BARBÓN POR IR A "HACER LAS AMÉRICAS"

En su intervención, el diputado del PP ha criticado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se haya ido a "hacer las Américas" ante este "caos". "Una vez más, Barbón huye de los problemas de Asturias", ha apostillado, recordando que estaba "desaparecido" cuando se aprobó la condonación de la deuda a Cataluña; estaba "de finde" cuando había "un problema histórico" en la educación asturiana; y "está enrocado" en torno a la asunción de responsabilidades políticas por el caso Cerredo.

"Es lo que hace cuando hay un problema en Asturias: huir, esconderse o enrocarse", ha criticado, poniendo de manifiesto la "incapacidad" del Gobierno para resolver los problemas.