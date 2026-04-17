Barbón inicia el lunes un viaje a México con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales

Archivo - Barbón aboga por una reforma constitucional hacia un Estado federal y la elección directa de cargos públicos - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, iniciará el lunes un viaje a México para fortalecer las relaciones empresariales entre Asturias y el país azteca. Durante su estancia, el jefe del gobierno también mantendrá varios encuentros con la emigración asturiana.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el intercambio comercial entre Asturias y México ha aumentado en los últimos años, con un volumen de operaciones bastante estable. De hecho, 55 compañías asturianas operan de forma regular y el volumen anual de exportaciones supera los 100 millones, con presencia creciente en sectores industriales y tecnológicos de alto valor añadido.

El objetivo de la misión liderada por el presidente del gobierno es ampliar y robustecer esos cauces de colaboración comercial y empresarial. Con el apoyo de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (Asturex), busca detectar oportunidades en sectores en los que la comunidad autónoma cuenta con una trayectoria sólida y ventajas competitivas.

Con estos fines, está prevista una intensa agenda de carácter económico y empresarial. El martes está programada una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte, y otra con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El miércoles, Barbón conversará con empresarios asturmexicanos y se reunirá con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El jueves 23, el presidente visitará la Cámara Oficial Española de Comercio en México y celebrará otro encuentro con miembros del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El tejido empresarial asturiano estará representado en el viaje por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y un grupo de firmas líderes de sectores clave como la ingeniería y la construcción industrial, los bienes de equipo, la industria química, la tecnología y la transformación digital, la industria alimentaria, la construcción naval y los servicios industriales avanzados.

La agenda también incorpora la recepción que ofrecerá el martes a la delegación asturiana el empresario Antonio Suárez, presidente de Grupomar, Medalla de Plata de Asturias (2013) e Hijo Predilecto del Principado (2023). Igualmente, están previstas visitas al Asilo del Sanatorio Español, el Museo Nacional de Antropología y el Ateneo Español de México.

Además, el jefe del Ejecutivo aprovechará el viaje para fortalecer los lazos con la emigración asturiana, con la que celebrará un encuentro en el Ateneo Español el viernes. El sábado participará en el festival Señardá, un evento organizado por el empresariado asturmexicano que se plantea como homenaje a la historia compartida entre ambos territorios e instrumento de proyección contemporánea de la cultura asturiana.

El viaje finalizará el domingo con una jira popular organizada por el Centro Asturiano de México en el Parque Asturias, una romería tradicional que data de 1919 e incluye una procesión en honor de la Virgen de Guía, patrona de la emigración.