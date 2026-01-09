El PP dice que el Principado "calla ante su amo Sánchez cuando se reduce la cuota de xarda en un 70 por ciento"

Archivo - Xarda. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Luis Venta, acusó al Gobierno de Barbón "de abandonar a la flota pesquera asturiana y callar ante su amo Sánchez en la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Agricultura para el reparto de cuota de xarda".

Luis Venta denunció que el silencio cómplice del consejero de Medio Rural "es una tomadura de pelo más a la flota pesquera, porque decir que la disminución de las cuotas de caballa, abadejo o bacaladilla se compensaran con la pesca de anchoa es un insulto a este sector, cuando es conocido que, de los 254 barcos asturianos, solo dos se dedican a esta pesquería".

"El Gobierno de Asturias se ha mostrado complaciente con el nuevo Reglamento de control de pesca, que es inasumible para la flota artesanal asturiana", dijo Luis Venta que ha asegurado que el consejero se pone del lado del Ministerio, que no quiere aplicar excepciones en cuestiones como la notificación previa de descargas, para una flota que faena a menos de media hora del puerto y que ahora se le obliga a notificar con 2,5 horas previas.

Consideran los 'populares' que el consejero Marcelino Marcos "se está convirtiendo en el peor enemigo de la flota pesquera asturiana, demostrando una vez más que este Gobierno es rehén de las políticas de Sánchez y no defiende a los sectores productivos asturianos".

La cuota de xarda pasa para otras artes de 1.266.643 kg en 2025 a solo 391.000 kg para 2026, es decir un descenso del 70 por ciento, "y el consejero la da por buena".

El parlamentario popular afirmó que en la reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura y Pesca, "el Gobierno asturiano, lejos de reclamar ayudas para esta pesquería, se ha negado a establecer ayudas para esta flota, al contrario de lo que han hecho otras comunidades autónomas, que valoran aplicarlas, porque al final, con la cuota actual es prácticamente un cierre técnico".

Asimismo, explicó que "el caso del abadejo es sangrante; ante la práctica desaparición de cuota para el año 2026, el Ministerio publica una Resolución con límite de 5 Kg de descarga por barco y día para otras artes, cuando el peso medio de un abadejo puede estar en 7 Kg, es decir, hay un cierre de facto de la pesquería, por cierto, muy importante para todos los barcos asturianos".