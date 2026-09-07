El PP reclama mantener el Sueve "libre" de lobos y señala que la disyuntiva en Asturias es "o lobos o ganaderos"

Protesta ganadera este lunes en Colunga. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha reclamado este lunes que la sierra del Sueve se mantenga "libre de lobos" en el futuro para asegurar la actividad ganadera en la zona, al tiempo que ha señalado que la disyuntiva se reduce a "o lobos o ganaderos".

Durante una protesta ganadera celebrada en Colunga, Venta ha denunciado la "pasividad" del Gobierno del Principado de Asturias y ha afirmado que en los siete años de mandato de Adrián Barbón los ataques de esta especie "se han cobrado la vida de 20.000 animales".

Según ha destacado el parlamentario 'popular', la población del cánido ha experimentado un crecimiento notable al pasar de 20 manadas en el año 2001 a un mínimo de 50 manadas en la actualidad dentro del territorio regional.

Venta ha calificado de "inasumible" la situación por la que atraviesa el sector y ha advertido de que los daños se continúan produciendo en áreas que históricamente estaban libres del predador, como el Sueve o el Cuera. En este sentido, ha detallado que en los últimos años se ha registrado una media de 4.000 animales muertos al año, con un coste indemnizatorio que ha alcanzado los dos millones de euros en 2025.

El diputado del PP asturiano ha subrayado que las pérdidas económicas para las explotaciones "se multiplican" con el tiempo de cría del ganado. "Un ganadero no cría un ternero para que le paguen cuando tiene dos meses, lo cría para venderlo cuando tiene un valor que le produce beneficios", ha manifestado.

En relación con el área del Sueve --que comprende los municipios de Colunga, Parres, Piloña y Caravia--, el diputado ha pedido firmeza para consolidarla como zona libre de lobos y ha criticado los instrumentos de gestión actuales. A su juicio, apelar a planes anuales de actuación equivale a "engañar y entretener a la gente", puesto que, según ha ejemplificado, el pasado año no se sacrificó ningún ejemplar en todo el Oriente asturiano, a excepción de cinco en la sierra del Cuera.

Por último, ha reafirmado el compromiso de su formación con el ámbito rural y ha concluido que la prioridad del Partido Popular es apoyar a los profesionales de la ganadería para que puedan vivir y mantener su producción en Asturias.