El Principado abona más de 21,4 millones de la PAC y alcanza el 90% de las ayudas directas

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria abonó este martes 21.406.740 euros del primer saldo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2025, cuyo pago ordinario se puede hacer desde el 1 de diciembre.

El Principado ha costeado, hasta alcanzar el 90%, dos partidas, cuyo anticipo ya se había realizado en octubre y noviembre: las ayudas al vacuno de leche: 3.461.080 euros para 1.108 beneficiarios; y las ayuda de nodrizas: 2.907.914 euros para 5.731 beneficiarios.

Respecto a las cuantías procedentes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), el Principado ha abonado este martes 15.037.745 euros de la ayuda de Montaña, que respalda la labor de agricultores y ganaderos que operan en zonas con limitaciones geográficas significativas, beneficiando a 3.681 explotaciones.

El resto de subvenciones, tanto las directas de las que ya se abonaron anticipos (ABRS, pago redistributivo, pastoreo) como de las de desarrollo rural (producción ecológica, mantenimiento de recursos genéticos, biodiversidad y Red Natura 2000) se ingresará, en el porcentaje correspondiente, antes de fin de año.

Se completarán, en todos los casos, de forma previa a que termine el período fijado para los pagos el 30 de junio de 2026.

Desde el Gobierno regional aseguran que el pronto pago de estas partidas demuestra la apuesta del Principado por el sector agroganadero al tramitar por primera vez el anticipo de estos apoyos en octubre y abonar hasta el 90% de las ayudas directas a agricultores y ganaderos.

El ingreso de estos fondos permite, además, aumentar la liquidez de estos negocios en un momento en el que asumen importantes gastos de la nueva campaña.