El Principado adjudica en 279.000 euros la mejora del camino entre Cueva e Idarga, en Salas.

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria adjudicó en 279.994 euros las obras de mejora del camino entre Cueva e Idarga, en el municipio de Salas. La empresa Desarrollo y Metas, S.L, será la encargada de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de 5 meses.

El proyecto incluye ensanchar medio metro la calzada, hasta alcanzar los cuatro metros; instalar una cuneta de hormigón y mejorar el firme en los 1,2 kilómetros de viales.

Según ha informado el Principado, la obra permitirá habilitar un acceso adecuado a todas las fincas, proporcionar un ancho adecuado para el tránsito de vehículos agrícolas y sus aperos, mejorar la estabilidad de los taludes y los sistemas de contención, y mejorar el sistema de drenaje.

Además, se busca aumentar la capacidad estructural de los caminos, mejorar el pavimento, dotar de protección a los tramos más peligrosos, y asegurar la seguridad vial mediante señalización horizontal y vertical.

La obra está financiada con fondos de la Unión Europea del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.