El Principado destina hasta 400.000 euros a entidades asociativas agrarias para la mejora de las explotaciones

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha convocado ayudas plurianuales destinadas a entidades asociativas agrarias, dotadas con 300.000 euros ampliables en otros 100.000, para inversiones que contribuyan a la mejora de explotaciones y a la eficiencia en el medio rural. Las subvenciones están enmarcadas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y cubrirán las anualidades 2025 y 2026.

Según publica este martes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las ayudas están dirigidas a cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación con domicilio fiscal en Asturias, que presten servicios a las explotaciones de sus socios y asuman la carga financiera de las inversiones.

La convocatoria contempla dos líneas de actuación. La primera, ya presente en ediciones anteriores, busca facilitar el acceso a factores de producción compartidos que, de forma individual, las explotaciones no podrían asumir, impulsando así el crecimiento y la revalorización de las producciones.

Como novedad, se incorpora una segunda línea de ayudas con orientación medioambiental. Esta línea promueve el uso eficiente de recursos, la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de energías alternativas y la mejora del bienestar animal y de las condiciones biosanitarias.

Las actuaciones subvencionables abarcan desde la adquisición de maquinaria y equipamiento de uso común, incluidos programas informáticos, hasta mejoras en eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y costes generales como estudios de viabilidad u honorarios técnicos. El gasto mínimo subvencionable se establece en 6.000 euros.