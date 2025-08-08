El Principado destina 673.000 para las cofradías que gestionan la explotación de percebe, pulpo, angula y ocle

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 673.427 euros en ayudas a 19 cofradías de pescadores que gestionan planes de explotación de percebe, pulpo y angula en Asturias.

La resolución de la convocatoria, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (Fempa), ha salido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Desde el Gobierno asturiano destacan que los planes de explotación son la herramienta fundamental para el desarrollo de una actividad pesquera responsable, porque garantizan la sostenibilidad de los recursos marinos y la viabilidad del sector a largo plazo. A través de este instrumento, se acota el número de participantes, al tiempo que se regulan y controlan las especies

A través de una nota de prensa señalan que la convocatoria de este año incrementa sus fondos más del 5% respecto a 2024, con el fin de apoyar la puesta en marcha de nuevos planes de explotación.