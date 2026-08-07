El Principado informa de un incremento del 40% en el apoyo a la producción ecológica

Marcelino Marcos, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha informado este viernes de un incremento de un 40% en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a la producción ecológica, que en 2025 alcanzaron los 4.066.059 euros, lo que supone un aumento de 1.163.766 euros respecto al año anterior.

El Gobierno del Principado señala que garantiza más de 20 millones de respaldo a este tipo de explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas hasta el 31 de diciembre de 2029.

El consejero del ramo, Marcelino Marcos, ha dado a conocer hoy estos datos durante su visita a la XXVI Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos (Fapea), que se celebra en Llanera. También ha adelantado que los productores ecológicos percibirán la próxima semana el pago de estas ayudas, que ya pueden consultarse en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) y que llegarán a todos los solicitantes que cumplían los requisitos establecidos.

El titular de Medio Rural ha aprovechado su intervención para hacer balance del plan estratégico de la PAC en vigor. Así, ha avanzado que las ayudas de desarrollo rural incluidas en la solicitud única alcanzarán la próxima semana los 28.066.981 euros abonados, la cifra más elevada registrada hasta la fecha, frente a los 25.137.443 de la campaña de 2024. Esta financiación también está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2029.

Los registros también reflejan el crecimiento de la producción ecológica. En 2025, Asturias contaba con 731 operadores de estas características, 31 más que en 2024, y una superficie certificada de 23.928 hectáreas, lo que supone un incremento de 2.105 respecto al ejercicio previo.

Además, el nuevo marco de ayudas permite ampliar el apoyo a un mayor número de sectores y actividades estratégicas para el medio rural. Entre ellas figuran el pastoreo en montes comunales, la conservación de la biodiversidad mediante la apicultura y el cultivo del manzano, las ayudas estructurales que reciben por primera vez la faba con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y las variedades de manzana de sidra; la incorporación de las razas ganaderas del caballo hispano-bretón y la vaca parda de montaña, así como los apoyos específicos para explotaciones profesionales ubicadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales.

Asimismo, el consejero ha avanzado que, una vez comunicado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el remanente correspondiente a la ayuda básica a la sostenibilidad, la consejería ya trabaja en los cálculos necesarios para que los beneficiarios perciban esos fondos en septiembre.

Los cálculos de la consejería apuntan a que al cierre del ejercicio presupuestario de 2025 se alcanzará un máximo histórico en la cuantía de las ayudas de la PAC.

DERMATOSIS

Por otro lado, Marcos también ha asistido al I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera, acompañado por la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta. En ese marco, el consejero ha recordado que el Principado ha prorrogado hasta el 31 de octubre las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa, una decisión necesaria como medida de precaución ante la elevada actividad de los mosquitos, que actúan como transmisores de la enfermedad, en esta época del año.

También ha felicitado al Ayuntamiento de Llanera por la organización de este primer concurso-exposición, una iniciativa que pone de manifiesto su compromiso con el desarrollo y la promoción del medio rural.