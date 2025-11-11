El Principado invertirá 435.800 euros en el plan de ordenación del monte Carbayal, Pastur y Entrerríos en Illano. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Recursos Naturales invertirá 435.800 euros en el plan de ordenación del monte Carbayal, Pastur y Entrerríos, en el concejo de Ilano, con el fin de mejorar la gestión forestal, promover la sostenibilidad y optimizar los recursos naturales de la zona.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, presentó este martes en Illano este proyecto, que comenzará a ejecutarse los próximos días y que incluye medidas tanto protectoras como de restauración, entre las que destacan las destinadas a la prevención de incendios, la sanidad forestal y el fomento de la ganadería sostenible.

La intervención prevé desbroces de intensidad variada en las áreas con abundante matorral, sobre todo, en las proximidades de las poblaciones de Entrerríos y el Carbayal para reducir la carga de combustible y prevenir posibles incendios, además de proteger las repoblaciones anteriores de pino y especies frondosas.

También se llevará a cabo la plantación de nuevas masas forestales de pino silvestre y otras especies en zonas actualmente dominadas por matorral, con el fin de continuar con las plantaciones realizadas en años anteriores y fortalecer la biodiversidad.

Asimismo, se abrirán nuevas pistas y se acondicionarán diversos caminos, lo que mejorará el acceso y facilitará el manejo sostenible del territorio. Varias parcelas se destinarán a nuevas concesiones ganaderas, lo que permitirá optimizar el uso del terreno para la ganadería y mejorará la infraestructura disponible.

El plan contempla eliminar árboles muertos o muy afectados por hongos y dejar los ejemplares en mejor estado para sanear las plantaciones y garantizar su viabilidad a largo plazo.