El Principado licita la mejora del acceso a la cooperativa Agrecoastur, en Siero

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha sacado a licitación, por 68.065 euros, la mejora del acceso a la cooperativa agroalimentaria ecológica Agrecoastur, en la sierra de Granda, en Siero. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de agosto.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, ha anunciado la licitación en una visita a la zona, donde ha explicado que el proyecto permitirá ensanchar hasta los cuatro metros el camino, de 180 metros de longitud, y crear aceras. También se instalarán dos nuevos puntos de luz con luminarias LED.

Feito ha señalado que esta obra responde al compromiso del Gobierno de Asturias con el desarrollo del medio rural y de proyectos sostenibles como la cooperativa Agrecoastur. "Con esta actuación, garantizamos la seguridad y adecuación del camino a la normativa vigente, a la vez que facilitamos el acceso a unas instalaciones de referencia", ha afirmado.