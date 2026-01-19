El Principado pide una aplicación "flexible" del Reglamento Europeo de Control de pesca

Barco pesquero. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha manifestado este lunes su apoyo al sector pesquero asturiano ante las dificultades derivadas de la entrada en vigor, el pasado día 10, de las nuevas obligaciones incluidas en el Reglamento Europeo de Control.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, estas medidas resultan "especialmente relevantes" para una flota como la regional, integrada mayoritariamente por embarcaciones de bajura y artes menores, con salidas diarias a caladeros muy próximos y orientada a capturas multiespecie.

Medio Rural comparte los objetivos del reglamento --reforzar la trazabilidad, mejorar el control, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pesca ilegal--, pero advierte de que "la aplicación literal y sin adaptación de ciertas obligaciones, como la notificación previa de entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación o el registro de todas las capturas desde el kilogramo cero, resultan muy difíciles de cumplir para una flota con estas características".

El Principado recuerda que ya trasladó durante la fase preparatoria del reglamento la necesidad de tener en cuenta las particularidades de la flota artesanal del Cantábrico y las dificultades reales para poner en marcha estas exigencias en embarcaciones de pequeño tamaño y mareas de corta duración. En la misma línea, volverá a plantearlo en la Conferencia Sectorial de Pesca que se celebrará mañana, martes 20 de enero.

El Gobierno de Asturias sostiene que cualquier regulación debe equilibrar sostenibilidad y viabilidad económica, puesto que la protección de los recursos pesqueros repercute directamente en el propio sector. El Principado juzga "imprescindible" que la aplicación del reglamento sea "progresiva, flexible y adaptada a la realidad de la pesca de bajura del Cantábrico".

Desde el Ejecutivo se recuerda que la Consejería seguirá actuando como "interlocutora activa" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, defendiendo "propuestas constructivas que permitan avanzar en trazabilidad y control sin comprometer la viabilidad de un sector esencial para las comunidades costeras, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria".