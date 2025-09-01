El Principado suplementará las ayudas del Gobierno central por los incendios si no cubren a todos los afectados

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo autonómico suplementará las ayudas que el Gobierno central ponga en marcha para los afectados por los incendios forestales de agosto si no llegan a cubrir las demandas de todos los afectados.

Así lo ha anunciado el consejero al término de la primera reunión con representantes de las organizaciones agrarias URA, UCA, USAGA y COAG tras las elecciones agrarias. El encuentro ha servido para hablar de las consecuencias de los incendios forestales, las ayudas impulsadas por el Gobierno asturiano para la adquisición de forraje y las medidas de prevención que se impulsarán en el futuro.

El titular de Medio Rural ha explicado que la situación en Asturias no ha sido tan grave como en comunidades autónomas vecinas como Castilla y León y Galicia, donde se han llegado a quemar hasta almacenes donde los ganaderos guardaban sus reservas de comida para el invierno.

"Afortunadamente en Asturias la situación ha sido distinta", ha dicho, a la espera de ver "qué respuesta da la Administración del Estado" para que, "si es necesario", el Principado "actúe en consecuencia" si no llegan las ayudas a todos los afectados. "Vamos a ir viendo, pero es muy difícil tener ya respuestas a estas inquietudes que puedan tener las organizaciones agrarias cuando hace pocas horas estaban todavía ardiendo estos territorios", ha dicho.

El consejero también se ha referido a las críticas que PP y Foro han hecho respecto a la gestión de los montes y ha pedido rigor al hablar de las restricciones existentes en los montes. "Cuando se traslada un mensaje que una persona en sus montes no puede hacer nada porque todo está prohibido, hay que ser rigurosos y eso no es cierto", ha asegurado, para después indicar que una persona que tenga un monte privado fuera de la 'Red Natura 2000', "puede desbrozar las veces que quiera, salvo que esté en un nivel de riesgo de incendios, nivel 4 o nivel 5, que ahí ya sabemos que hay unas restricciones, pero para todo el mundo".

Desde la Administración, ha agregado, lo que se quiere es "ir de la mano de los hombres y mujeres que quieren seguir viviendo en el medio rural para tratar de facilitar y sobre todo minimizar los riesgos que puedan tener ante situaciones de emergencias como esta".

Prueba de ello, ha dicho, es la ayuda de 100 euros que se dará por cada Unidad de Ganado Mayor (UGM) para la adquisición de forraje, o el compromiso de aumentar el presupuesto en 2026 para medidas de prevención de incendios forestales como desbroces y mejoras en las infraestructuras rurales.

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PIDEN

El secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha aplaudido el "cambio de mentalidad" que a su juicio ha adoptado la Consejería, en materia de supresión de burocracia para facilitar trámites de desbroces, quemas controladas, arreglo de pistas y aumento de presupuesto.

Desde Coag, su representante Mercedes Cruzado ha pedido que las ayudas a los ganaderos lleguen "en tiempo y forma". Ha valorado positivamente la partida de 800.000 euros que se destinará a la adquisición de forraje para los afectados y ha puesto el foco en la necesidad de que la ayuda del Gobierno estatal llegue a todos los afectados de otros sectores más allá del ganadero, como la apicultura. Sobre las medidas en materia de desbroces y quemas, Cruzado espera que "no se queden en meras promesas" y que "de verdad se tomen medidas", se aumenten las partidas presupuestarias y que "se permita a la gente hacer lo que se hizo durante siglos para que no llegáramos a la situación en la que estamos".

Finalmente, el secretario general de Unión de Campesinos Asturianos (UCA), José Ramón García 'Pachón', ha criticado que en la reunión de hoy no se haya calculado el coste que genera a los ganaderos la situación tras los incendios para trasladar al Ejecutivo central una estimación concreta. "Eso había que tenerlo valorado", ha dicho.