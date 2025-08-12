El Principado toma muestras de una decena de pollos de gaviota muertos en la isla Herbosa, en cabo Peñas

Medio Rural recoge muestras de una decena de pollos de gaviota muertos en la isla Herbosa, en el entorno de cabo Peñas. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha recogido muestras para el análisis de una decena de pollos de gaviota patiamarilla hallados muertos en la isla Herbosa, en el cabo de Peñas, en el concejo de Gozón.

En el operativo, que se desarrolló este lunes, participaron dos agentes medioambientales del Principado, uno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un veterinario del Servicio de Vida Silvestre encargado de recoger las muestras.

El desplazamiento hasta la isla se llevó a cabo con la embarcación Ría del Eo, propiedad del Principado, con el apoyo de una lancha zodiac contratada por el ministerio.

Los análisis se realizarán en un laboratorio externo y los resultados podrían conocerse en una semana.