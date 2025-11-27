El Principado vela por garantizar el origen de su miel a través del proyecto 'Watson'

Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural; Julio Fernández, presidente de la IGP Miel de Asturias, y Teresa Álvarez, responsable técnica de la IGP Miel de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, junto con Asincar y el consejo regulador IGP Miel de Asturias, ha presentado este jueves en Bruselas las conclusiones del proyecto Watson que financia la Unión Europea con casi diez millones para prevenir el fraude alimentario dentro de la estrategia de la Granja a la Mesa.

Entre las tecnologías aplicadas por este proyecto, Asturias se ha servido de la espectroescopía portátil NIR e imagen hiperespectral, capaz de detectar en el momento la calidad del producto que cumple con los requisitos exigidos de la IGP y determinar al mismo tiempo su origen polínico.

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, ha explicado en Bruselas que el objetivo principal del proyecto es ofrecer un soporte en desarrollo para garantizar el futuro de los productores locales. "Persigue proteger a los consumidores y también a los apicultores con el fin de mejorar su viabilidad económica", ha asegurado.

El proyecto Watson es una iniciativa europea dedicada a reforzar la transparencia y la integridad de las cadenas alimentarias que integran a 47 socios de 20 países de la unión europea. Entre ellos Asturias participa como único territorio español y también como único producto en esta iniciativa de investigación e innovación.

En esta última jornada se presentan los resultados donde los investigadores muestran y exponen los avances logrados y, en el caso de Asturias, el estudio centrado en la miel IGP.

Asturias trabaja en este proyecto con el objetivo de que en el futuro se convierta en una herramienta que ayude a preservar la calidad de nuestras mieles.