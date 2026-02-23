El proyecto europeo Watson culmina con éxito la validación de sensores digitales contra el fraude en miel

Sistema de análisis de la miel mediante tecnología de infrarrojo cercano. - ASINCAR

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Watson, financiado por la Comisión Europea en el marco del programa 'Horizonte Europa', concluye a finales de febrero tras casi tres años de trabajo con un resultado principal: la validación de sensores ópticos portátiles capaces de analizar miel 'in situ' y en tiempo real para detectar posibles fraudes y reforzar la autenticidad del producto amparado por la IGP Miel de Asturias.

Iniciado en marzo de 2023, el proyecto ha contado, en el caso del piloto de la miel, con la participación de Asincar, la IGP Miel de Asturias y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado.

Los ensayos realizados durante el proyecto han permitido comprobar la eficacia de dispositivos basados en tecnologías de infrarrojo cercano (NIR) e imagen hiperespectral para identificar, en cuestión de segundos, la posible presencia de azúcares añadidos, principalmente siropes de bajo coste, así como aportar información sobre el origen botánico de la miel.

Según los resultados obtenidos en las campañas de validación, las herramientas desarrolladas ofrecen rapidez de análisis, portabilidad y facilidad de uso, lo que las convierte en un complemento viable a los controles tradicionales de laboratorio, que suelen implicar procesos más complejos, costosos y con tiempos de respuesta de días o semanas.

Las demostraciones técnicas y talleres participativos realizados con productores, envasadores y responsables de control han confirmado el potencial de estas soluciones para facilitar la toma de decisiones en tiempo real y mejorar la detección temprana de irregularidades en la cadena de valor.

El balance del proyecto apunta a un impacto positivo tanto en la competitividad del sector apícola asturiano como en la confianza de los consumidores, en un contexto de creciente demanda de autenticidad y trazabilidad alimentaria. Asimismo, la experiencia sitúa a Asturias como referente en la aplicación de tecnologías digitales innovadoras al ámbito agroalimentario.

No obstante, señalan la necesidad de continuar perfeccionando los algoritmos desarrollados, mejorando la precisión analítica y ampliando la base de datos de muestras con mayor variabilidad de origen botánico y condiciones productivas, con el fin de consolidar la fiabilidad de las herramientas y facilitar su futura implantación comercial.

El cierre de Watson abre así una nueva fase orientada a la transferencia tecnológica y a la posible comercialización de los dispositivos, con el objetivo de seguir impulsando la digitalización y la protección de la miel con sello IGP en Asturias.