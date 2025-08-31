La puja por el mejor Queso Cabrales confía en alcanzar el quinto Guinness World Record en la nueva edición de la subasta

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Arenas de Cabrales acoge este domingo día 31 la tradicional puja del Certamen del Queso Cabrales. En esta subasta se podría batir un nuevo Guinness World Record, que sería el quinto de este certamen, revalidando el logrado el pasado año. Para ello, se han de superar los 36.000 euros que el Llagar de Colloto pagó hace un año por la mejor pieza quesera del concurso, de la quesería Ángel Díaz Herrero. Cinco restaurantes asturianos y tres de Madrid están dispuestos a ello.

A partir de las 14.00 horas tendrá lugar la puja, una subasta entre los representantes de los distintos restaurantes participantes --Llagar de Colloto (Colloto), La Montera Picona de Ramón (Gijón), Sidrería Román (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), el Camping Las Gaviotas (Castrillón), Lo de Viole (Madrid), El Dólar (Oviedo) y Sidrería La Cuenca (Madrid)--.

El año pasado fue el Llagar de Colloto quien rompió todos los registros desembolsando la cifra de 36.000 euros por la mejor pieza del certamen, de la Quesería Ángel Díaz Herrero, logrando así el actual récord, que este domingo se intentará volver a batir.

El Llagar de Colloto ya ostenta otros tres Guinness World Record al queso más caro del mundo en subasta: los logrados en los años 2018, al pagar 14.300 euros; 2019, cuando desembolsó 20.500 euros y 2023, cuando abonó 30.000 euros. Además, el establecimiento lleva cinco ediciones consecutivas llevándose a su local el queso mejor valorado por el experto jurado que durante la mañana va probando todos los quesos participantes para decidir el ganador del certamen, al haberlo logrado también en el año 2022.

Las actividades en Arenas de Cabrales arrancarán por la mañana, con la instalación desde las 10.00 horas de la carpa con productos de agroalimentación. Allí 13 queserías adheridas a la Denominación de Origen Protegida Cabrales pondrán a la venta sus mejores quesos. Los queseros presentarán sus productos al público asistente.

A las 11.00 horas, tendrá lugar el desfile de acompañamiento a la Xana Naranjo de Bulnes (Nerea Campillo Villar) y la Pastora Mayor de los Picos de Europa (Esperanza Celima González García), a cargo de la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Corri Corri. Además, este año, como novedad, habrá una degustación de la DOP invitada, Sidra de Asturias, de 10.30 a 11.30 horas, con la que se hará un hermanamiento.

A mediodía, la especialista en patrimonio cultural asturiano Cristina Cantero Fernández dará el pregón de las fiestas y, a partir de las 13.00 horas, se llevará a cabo la entrega de premios al mejor lote quesero y a la mejor pieza del certamen, que se subastará a continuación. El año pasado, los títulos fueron para Valfríu y Ángel Díaz Herrero respectivamente. A partir de las 13.30 horas tendrá lugar un showcooking como paso previo a la esperada subasta.

Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar el festival folclórico y la fiesta finalizará a las 18.00 horas con una partida de bolos.