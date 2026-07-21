Pumares (Foro) cree que la veda del salmón "no es la solución" y rechaza "prohibiciones generalizadas"

Archivo - El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, en la Junta General, Adrián Pumares, ha mostrado esta mañana su rechazo ante el anuncio realizado por el consejero de Medio Rural de plantear la veda de la pesca del salmón durante la temporada 2027. A su juicio, la veda del salmón no es la solución, y ha acusado al Gobierno asturiano de "hacer recaer sobre los pescadores las consecuencias de años de inacción".

En una nota de prensa, Pumares ha asegurado que la propuesta del Ejecutivo autonómico "es el reconocimiento de un fracaso" tras "años sin actuar con decisión para proteger el salmón atlántico". "El Gobierno pretende que los pescadores paguen las consecuencias de la inacción del Principado, cuando son precisamente ellos quienes llevan décadas contribuyendo a la conservación de la especie y al cuidado de nuestros ríos", ha aseverado.

El diputado ha recordado que este mismo año defendió en la Junta General una Moción para impulsar un plan integral de recuperación del salmón atlántico. Entre sus medidas concretas figuraban la instalación de contadores en todas las cuencas salmoneras para establecer cupos dinámicos en función del número real de ejemplares, el impulso de programas de investigación con la Universidad de Oviedo y otros centros especializados para conocer las causas del declive de la especie, y el control de depredadores como las lubinas y los cormoranes.

La Moción incluía además el refuerzo de las repoblaciones desarrolladas por las sociedades de pescadores, la adaptación del calendario de pesca a los ciclos migratorios del salmón, la mejora de la calidad de las aguas, la eliminación de vertidos ilegales, la protección de las riberas y la eliminación de obstáculos en los cauces para facilitar la migración de la especie.

Asimismo, la iniciativa defendía rechazar la inclusión del salmón atlántico en el Lespre. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno de Barbón y los grupos que lo sustentan rechazaran todas estas propuestas y "hayan preferido esperar a que la situación siguiera deteriorándose para presentar ahora la prohibición como única alternativa".

"El Gobierno de Barbón vuelve a elegir el camino más fácil: prohibir en lugar de gestionar. Lo que necesita el salmón no son decisiones improvisadas ni anuncios de impacto, sino una política de conservación seria, basada en datos, en el conocimiento científico y en actuaciones eficaces sobre las causas que están provocando el declive de la especie", ha señalado.

Pumares ha defendido que la recuperación del salmón exige una estrategia a largo plazo que implique a todas las partes y ha insistido en que "no se puede convertir a los pescadores en los culpables de una situación provocada por años de falta de planificación y de gestión".

En este sentido, ha reivindicado el papel de las sociedades de pescadores, cuyo trabajo "ha sido fundamental para la vigilancia, la conservación y la defensa de los ríos asturianos".