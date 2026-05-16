Queipo (PP) exige al Gobierno medidas urgentes ante el "descontrol" del lobo en Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, visita la Feria de la Ascensión. - PP

OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, puso este sábado en valor el trabajo del sector agroganadero asturiano y reclamó medidas urgentes para frenar el impacto que la población del lobo está teniendo en Asturias en las queserías y explotaciones ganaderas. Lo hizo durante su visita a la Feria de la Ascensión, en Oviedo.

El líder de los 'populares' advirtió de la complicada situación que atraviesan los productores asturianos debido al incremento de los ataques del lobo.

"Hoy conocíamos una nueva cifra del conteo de manadas de lobo, más allá del debate que pueda existir de cuántas manadas hay en el Principado de Asturias, lo que está claro es que el lobo está poniendo en riesgo las producciones de muchas queserías en muchos lugares de Asturias", dijo.

En este sentido, Queipo explicó que muchos ganaderos no pueden dejar el ganado suelto para que paste "con tranquilidad" por miedo a sufrir ataques y recordó que el PP llevan "muchos años peleando para que el Partido Socialista entienda que no quieren la eliminación ni la extinción del lobo, lo que quieren es que el lobo no ponga en riesgo la producción de los productos asturianos, de los quesos asturianos y de la actividad ganadera en el medio rural".

"El partido que protegió el lobo y lo metió dentro del listado de especies protegidas para que no se pudiera controlar su población, sigue haciendo de las suyas y está permitiendo que el lobo ponga y siga siendo una amenaza para el medio rural. Nosotros vamos a pelear siempre a favor del medio rural, vamos a seguir peleando para que el lobo pueda convivir y que no ponga en riesgo a los ganaderos y a la producción asturiana," afirmó.