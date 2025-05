Queipo (PP) lamenta que el sector ganadero asturiano pase por "momentos complicados por el caos del Gobierno"

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha señalado este lunes durante su visita a la Feria de Corao, en Cangas de Onís, que el sector ganadero "pasa por unos momentos muy complicados por el caos enorme e inmenso que está instalado en la Consejería los pagos de las ayudas de la PAC, que afectan incluso a varios años y que tienen especial incidencia en las nuevas incorporaciones al sector, que lo están sufriendo en primera persona".

"Este caos que no se resuelve se suma a las dudas que tenemos, y que me gustaría que el consejero dejase la opacidad y aclarase, mejor hoy que mañana, sobre el problema del lobo, porque tenemos la sospecha de que, a pesar de que el PP ha sacado al lobo del Lespre en el mes de marzo, a día de hoy, y casi estamos en junio, creemos que no se ha extraído ningún lobo en Asturias", señala el diputado 'popular'

Queipo ha pedido al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos "que diga cuántos lobos se han extraído, porque parece que nos engañaban antes, cuando nos decían que no podían hacer cuando el lobo estaba protegido, y parece que nos engañan ahora".