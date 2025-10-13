Queipo (PP) pide excluir el palangre de fondo del plan europeo para proteger los ecosistemas vulnerables

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la eurodiputada asturiana Susana Solís, durante la reunión con el Comisario de Pesca y Océanos de la UE, Costas Kadis, en Bruselas. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha reunido este lunes en Bruselas con el Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para exponer las principales preocupaciones del sector pesquero asturiano, al que ha calificado como una pesca "tradicional, sostenible y necesaria", y advertir sobre el impacto que tendría el actual plan europeo para la protección de los Ecosistemas Marinos Vulnerables.

Acompañado por el diputado autonómico Luis Venta, y la eurodiputada Susana Solís, Queipo ha pedido al comisario que excluya el palangre de fondo del plan, ya que su prohibición en el caladero asturiano "pondría en riesgo al 80% de la flota", formada principalmente por embarcaciones artesanales de menos de 12 metros.

"Estamos hablando de un arte que no deja huella marina y que es esencial para capturas como merluza, besugo, virrey o abadejo", ha señalado. En ese sentido, calificó de "auténtico disparate" aplicar restricciones generalizadas a una modalidad que no es agresiva con los fondos marinos y que constituye una de las principales fuentes de actividad para las villas marineras de Asturias.

Queipo ha subrayado la receptividad del comisario ante las propuestas del PP asturiano y ha aprovechado el encuentro para invitarle a visitar Asturias y conocer de primera mano la realidad del sector. "Queremos que vea cómo faenan nuestros pescadores, cómo viven nuestras cofradías, y por qué esta flota debe tener futuro", afirmó.

El dirigente popular lamentó también la ausencia del Gobierno del Principado en la defensa del sector. "Tendrían que estar hoy aquí, pero es nuestra responsabilidad cubrir también las ausencias de un Gobierno que no está centrado en lo que tiene que estar", aseveró.

Durante la reunión también se abordó el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que según explicó Queipo, plantea una reducción del 67% en los fondos europeos para pesca, lo que pondría en riesgo planes de gestión vigentes en Asturias para especies como el pulpo, percebe, oricio, angula u ocle. Además, criticó que el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura podría dejar de existir como instrumento independiente, con la consiguiente pérdida de recursos específicos para el sector.

Según detalló, la disminución de fondos también afectaría a programas de modernización de la flota, relevo generacional y ayudas a organizaciones de productores.

El presidente del PP asturiano mantendrá este martes una segunda reunión con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para trasladar las demandas del campo asturiano.