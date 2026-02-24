La restauración ambiental del bosque autóctono de Bezanes, en Caso, avanza con una inversión de 200.000 euros

Obras en Caso. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ejecuta trabajos de restauración ambiental en el bosque autóctono de Bezanes, en Caso, dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, acompañado por el alcalde del concejo, Miguel Fernández, visitó este martes esta actuación, que moviliza 200.000 euros de inversión, financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La actuación, que se inició a finales del año pasado, se desarrolla en una superficie de 40 hectáreas de castaños y robles para mitigar el decaimiento de las masas forestales autóctonas, afectadas por plagas, enfermedades y episodios meteorológicos extremos. Los trabajos selvícolas incluyen podas, entresacas y tratamientos fitosanitarios.

Esta intervención se alinea con las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, orientadas a reforzar capacidad de adaptación de los montes públicos al cambio climático y mejorar la estructura forestal, así como a prevenir plagas y enfermedades.

La modificación de las condiciones climáticas, que altera la disponibilidad hídrica y eleva la frecuencia de episodios extremos, sumada a la proliferación de plagas forestales, favorecida por inviernos más suaves y cambios en los ciclos biológicos, incrementa el riesgo de desertificación y la vulnerabilidad ante incendios forestales.

Las actuaciones de restauración, que movilizarán 300.000 euros en los espacios protegidos de Asturias, mejoran el hábitat y la gestión preventiva y fortalecen la resiliencia climática de los montes públicos.